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2 жовтня • оновлено в 17:59
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Мільйон кілометрів пробігу: вчені приготували для Tesla батареї нового типу

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Вчені з Канади заявили, що нові акумулятори, які в майбутньому планують використовувати в електрокарах Tesla, без заміни здатні витримати 1,6 млн кілометрів пробігу.

Про це повідомляє видання TechXplore. Новий тип батарей витримує близько чотирьох тисяч циклів заряду/розряду, водночас втрачаючи всього лише 10% початкової ємності, запевняють дослідники.

Мільйон кілометрів пробігу: вчені приготували для Tesla батареї нового типу

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"Акумулятори цього типу мають забезпечити живлення електромобіля на відстань понад один мільйон миль і працювати в режимі зберігання енергії в мережі не менше двох десятиліть", – заявив Джефф Дан із канадського університету Делгауз, група якого активно співпрацює з компанією Tesla, розробляючи та тестуючи батареї для електромобілів.

Літій-іонний акумулятор нового типу, описаний вченими, вже отримав патент Tesla Motors і відрізняється нестандартним складом катода, а також незвичайним, зробленим із графіту анодом. Окремо був також удосконалений електроліт акумулятора. Випробування, що включали тривалі цикли зарядки й розрядки при різних температурах, тривали кілька років.

Як підкреслюють дослідники, перш ніж нова технологія піде в масове виробництво, її мають істотно доопрацювати. Зокрема, увагу приділять показниками щільності енергії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що вчені з Інституту накопичення електрохімічної енергії імені Гельмгольца з'ясували, як створювати батареї зі "сміття".

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Тема
Електротранспорт
Місце
Канада
Теги
Green Oboz електромобілі
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руденко евгений
руденко евгений
вот это да! Народ движется вперёд.
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