Легендарний дизайнер показав футуристичний електробайк із величезним запасом ходу

Дизайнер П'єр Тербланш з африканської компанії BlackStone Tek показав електричний мотоцикл HyperTEK із запасом ходу в 300 км і футуристичним дизайном.

Презентація відбулася під час міжнародної виставки мотоциклів та аксесуарів EICMA у Мілані, повідомляє CleanTechnica. Видання зазначає, що BST відома серед виробників мотоциклів якістю своїх продуктів і безліччю інженерних інновацій, тому від промислової версії електробайка очікують незвичайних рішень.

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Свого часу компанія BST працювала з Harley-Davidson, Lotus Cars, Ariel і Arch, але досі не випускала мотоцикли самостійно. При цьому дизайнер П'єр Тербланш відомий тим, що розробив культові мотоцикли Ducati 888, а також Confederate Hellcat X132, Ducati Paul Smart 1000LE і Royal Enfield Himalayan, зазначають автори видання.

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Зовнішній вигляд HyperTEK може не припасти до смаку шанувальникам стилю Ducati Supermono або 888, але покупці однозначно оцінять органічний дизайн вуглецевої рами, впевнений виробник. Зовнішній вигляд електробайка також запам'ятовується завдяки мідному радіатору, ребристому алюмінієвому мотору і гладенькому задньому маятнику.

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

"Там, де пристрасть до ідеї триває і ніколи не згасає, ми заглиблюємося в нескінченні можливості, які пропонує майбутнє, і приносимо їх у сьогодення. Створення BST HyperTEK не випадкове – це сума частин, які накопичилися за тисячі годин роздумів і роблять неможливе можливим", – зазначає виробник.

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

При цьому видання наголошує, що якщо мотоцикл потрапить до промислового виробництва, то малоймовірно, що він збереже первісні заявлені специфікації. Зараз BST HyperTEK оснащений мотором DHX Hawk 80 кВт (107 к.с.) з водяним охолодженням, а його батарея забезпечує запас ходу у 300 км на одній зарядці.

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Електричний мотоцикл HyperTEK bst-hypertek.com

Крім того, виробник обіцяє, що на повну зарядку знадобиться не більше 30 хвилин. Це дуже малоймовірно, але можливо, коментують автори видання.

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