"Щось зовсім нове": Lamborghini створить особливий електромобіль

Компанія Lamborghini вирішила "йти в ногу з часом" і оголосила про роботу над створенням чотиридверного електромобіля, який планує випустити у 2025 році.

Про це повідомляє видання Motorauthority із посиланням на заяву голови центру досліджень Lamborghini Мауріціо Реджіані. За його словами, продуктивність нової моделі залишиться важливим, але не ключовим аспектом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Концепт Lamborghini Estoque motorauthority.com

"Зараз дуже вдалий час, щоб зайнятися створенням електрокара. Машина має бути швидкою, проте не настільки, як інші наші суперкари. Ця модели стане чимось новим", – наголосив Реджіані.

Видання зауважує, що інженери, судячи з усього, очікують розвитку наявних та відкриття нових технологій, які дозволять зробити електромобілі ефективнішими, оскільки наразі основний їхній недолік – низький запас ходу. Водночас в компанії зазначають, що готові відповідати запитам ринку.

Концепт Lamborghini Estoque 2008 року motorauthority.com

Зараз у модельному ряду Lamborghini немає жодного електромобіля, а показаний на автосалоні у Франкфурті гібрид Sean отримав для електротяги всього 34 кінські сили. Найімовірніше, основою нового електрокара стане чотиридверний концепт Estoque, вперше показаний 10 років тому, зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв вивести електрокари на новий рівень.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram