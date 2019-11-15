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15 ноября • обновлено в 13:22
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Tesla внезапно вошла в тройку самых дорогих автокомпаний: что стало причиной

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Компания Tesla из-за резкого роста курса своих акций вошла в список трех самых дорогих производителей авто мира.

Об этом сообщает IXBT. Одной из причин подорожания акций компании стало заявление Илона Маска о строительства "Гигафабрики 4" (Gigafactory) в Германии.

Глава компании Tesla Илон Маск

Глава компании Tesla Илон Маск

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В данный момент рыночная капитализация Tesla составляет $63 млрд. Благодаря этому компания находится на третьем месте в списке самых дорогих производителей авто: второе место остается за концерном Volkswagen (капитализация $98,9 млрд), а лидирующую позицию с большим отрывом удерживает японская Toyota c капитализацией в $205 млрд.

При этом издание отмечает, что рост цен на акции Tesla связан не только с информацией про открытие завода в Германии. В качестве причин также называют запуск завода Gigafactory 3 в Шанхае и начало выпуска электромобилей на его мощностях, анонс производства кроссовера Model Y и пикапа Cyber Truck.

"Если все эти модели будут позитивно восприняты рынком, то в течение года-двух Tesla вполне способна оттеснить Volswagen и значительно приблизиться к Toyota", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla показала первые электромобили марки Model 3, которые были изготовлены на фабрике Gigafactory в китайском Шанхае.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
электромобили Green Oboz Tesla
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