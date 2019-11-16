Інженери Китаю і Німеччини створили електрокар з величезним запасом ходу. Фото

Новий електричний кросовер Denza X повністю розсекречений. Розробку концернів Daimler і BYD представлять на автосалоні в Гуанчжоу 22 листопада, а продажі авто стартують на початку 2020 року.

Модель отримала гібридну і повністю електричну версію. Кросовер досягає 4,89 м в довжину і має сім місць. У автомобіля дуже стриманий дизайн з плавними обводами кузова. Від прихованих дверних ручок і дзеркал заднього виду (як на концепті) було вирішено відмовитися, повідомляє "Автоцентр".

В декорі салону використані шкіра і дерево. У кросовера велика віртуальна панель приладів, а найоригінальнішою деталь є обертовий центральний тачскрін мультимедійної системи. У топової версії є електропривод і вентиляція передніх сидінь.

Новий Denza X буде доступний у двох версіях. Повнопривідний плаг-ін гібрид оснащено 2,0-літровим бензиновим турбодвигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 400 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5 с.

Пізніше з'явиться електричний кросовер з переднім приводом. Потужність його мотора становить 245 к. с., а запас ходу – 500 км по циклу NEDC.

Новий кросовер Denza X

Новий кросовер Denza X

Новий кросовер Denza X

Новий кросовер Denza X

Новий кросовер Denza X

Новий кросовер Denza X

Новий кросовер Denza X

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