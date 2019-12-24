Инженеры Honda создали электромобиль, которому не нужен водитель

Компания Honda в Японии анонсировала создание концепта электромобиля Augmented Driving Concept. Его оснастят гибким автопилотом, который подойдет для людей среднего возраста.

Об этом сообщает пресс-служба компании, которая собирается показать электрокар на выставке Consumer Electronics Show в январе 2020 года, где посетители смогут совершить пробную поездку на симуляторе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Augmented Driving Concept от Honda global.honda

"В автономном будущем покупатели электромобилей Honda смогут наслаждаться мобильностью по-новому, если освободятся от ответственности за вождение. В то же время клиенты могут по-прежнему хотеть испытать эмоции и ощущения от вождения. Концепция заключается в плавном переходе от автономного к полуавтономному режиму вождения", – подчеркивают представители компании.

Переход к беспилотным автомобилям для разных поколений проходит по-разному: молодые люди, которые никогда не учились водить, спокойно воспринимают беспилотники, при этом люди в возрасте не доверяют автопилоту, отмечают в компании. Прототип Augmented Driving Concept от Honda предназначен для людей среднего возраста, которые хотят получать удовольствие от самостоятельного вождения, при этом отдавая часть управления умным алгоритмам.

Augmented Driving Concept представляет собой небольшой электрический родстер с колесами, выполненными в футуристичном дизайне, и маленьким ветровым стеклом. Системы управления авто могут быть оснащены умными датчиками и покрыты сенсорными панелями, как видно на презентации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как автопилот электромобилей Tesla стал умнее благодаря усилиям инженеров компании.

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