Інженери Honda створили електромобіль, якому не потрібен водій

Компанія Honda в Японії анонсувала створення концепту електромобіля Augmented Driving Concept. Його оснастять гнучким автопілотом, який стане в нагоді людям середнього віку.

Про це повідомляє пресслужба компанії, яка збирається показати електрокар на виставці Consumer Electronics Show у січні 2020 року, де відвідувачі зможуть зробити пробну поїздку на симуляторі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Augmented Driving Concept від Honda global.honda

"В автономному майбутньому покупці електромобілів Honda матимуть змогу насолоджуватися мобільністю по-новому, якщо звільняться від відповідальності за кермування. Водночас клієнти можуть, як і раніше, хотіти випробувати емоції і відчуття від управління авто. Концепція полягає в плавному переході від автономного до напівавтономного режиму водіння", – підкреслюють представники компанії.

Перехід до безпілотних автомобілей для різних поколінь проходить по-різному: молоді люди, які ніколи не вчилися кермувати, спокійно сприймають безпілотники, а проте старші не довіряють автопілоту, зазначають в компанії. Прототип Augmented Driving Concept від Honda призначений для осіб середнього віку, які хочуть отримувати задоволення від самостійного водіння, віддаючи водночас частину управління розумним алгоритмам.

Augmented Driving Concept являє собою невеликий електричний родстер із колесами, виконаними в футуристичному дизайні, і маленьким вітровим склом. Системи керування авто можуть бути оснащені розумними датчиками і вкриті сенсорними панелями, як видно на презентації.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як автопілот електромобілів Tesla став розумнішим завдяки зусиллям інженерів компанії.

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