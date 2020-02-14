В Индии показали необычный электрический внедорожник Suzuki для молодежи

Компания Maruti Suzuki на выставке Auto Expo-2020 в Индии показала электрический внедорожник e-Futuro.

Об этом сообщает Business Today. В ближайшем будущем авто должно "занять лидирующие позиции в ассортименте компании".

Электромобиль Suzuki e-Futuro updatefever.com

Концептуальный электромобиль e-Futuro был разработан инженерами Maruti Suzuki для сегмента автомобилей повышенной проходимости. На сегодняшний день они стремительно набирают популярность на четвертом по объему автомобильном рынке в мире, отмечает издание.

Электромобиль Suzuki e-Futuro updatefever.com

"Целевая аудитория машины – современная молодежь, а в дизайне его кузова просматривается купеобразный кроссовер. При создании авто принимались во внимание самые актуальные тренды внедорожного направления", – отмечают разработчики.

Электромобиль Suzuki e-Futuro updatefever.com

Внешняя отделка выполнена в стиле минимализма – низкая крыша, небольшие окна и большие черные колесные арки. Интерьер на выставке не показывали, но имеются рендеры, на которых царит футуризм – вращающиеся сиденья и множество светящихся дисплеев.

Электромобиль Suzuki e-Futuro updatefever.com

"В 2015 году мы сделали первый шаг к электрификации силовой установки, внедрив интеллектуальную гибридную систему для модели Ciaz. Сегодня пять наших моделей поставляются с гибридными опциями, которые обеспечивают более низкий уровень выбросов и экономию топлива", - поделился Кеничи Аюкава, генеральный директор компании.

Электромобиль Suzuki e-Futuro updatefever.com

Технические характеристики электрического концепткара Maruti Suzuki ничего не сообщила. Также не известно, запланирован ли выход автомобиля на рынок и не объявлены какие-либо сроки. Тем не менее, есть информация о том, что e-Futuro будет строится на платформе e-TNGA, которую совместно разрабатывают пять японских компаний во главе с Toyota – Suzuki, Subary, Daihatsu и Mazda.

Электромобиль Suzuki e-Futuro updatefever.com

Гендиректор компании также подчеркнул, что электромобили сталкиваются с проблемой высоких затрат при низком спросе. Однако производители уверены, что в этом десятилетии отрасль выйдет на новый уровень и объемы продаж значительно вырастут.

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