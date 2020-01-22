"Мы не повторим ошибок Tesla": анонсирован выпуск мощного электрического внедорожника

Китайская компания Byton анонсировала выпуск электромобиля M-Byte в 2020 году на территории Азии, а также в 2021 году на территории Европы.

Об этом сообщает Business Insider. Руководство компании отдельно подчеркивает, что планирует выпустить бюджетный "компьютер на колесах".

Электромобиль M-Byte motortrend.com

"Мы планируем начать получить прибыль через два-три года активных продаж. Наша задача – не повторить ошибки, которые допустил глава Tesla Илон Маск", – заявил глава Byton Дэниель Кирчерт.

Салон автомобиля будет оснащен 48-дюймовым экраном вдоль всего лобового стекла и сенсорными панелями на руле. Кроме того, у машины будет функция управления голосом и жестами. Обновляться ПО будет, как и у Tesla, по воздуху.

Интерьер электромобиля M-Byte motortrend.com

"Мы не считаем, что большой экран будет отвлекать водителя. На самом деле, все будет наоборот.. Я считаю, это будет фундаментальный прорыв", – заявил Кирчер.

48-дюймовый дисплей, расположенный далеко от водительского места, не помешает управлять машиной, и водителю за рулем будет удобно бросать быстрые взгляды на показания приборов. А размер экрана сделает карты и другие приложения более понятными, уверены в компании.

Чтобы избежать ошибок Tesla, Byton сотрудничает с крупными немецкими автомобильными брендами: Audi, BMW и Mercedes-Benz. Также производитель не собирается чрезмерно фокусироваться на автоматизации сборочных линий, как поступил Илон Маск в 2017, пытаясь ускорить выпуск Model 3.

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