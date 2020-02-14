В Індії показали незвичайний електричний позашляховик Suzuki для молоді

Компанія Maruti Suzuki на виставці Auto Expo-2020 на Індії показала електричний позашляховик e-Futuro.

Про це повідомляє Business Today. У найближчому майбутньому авто повинно "зайняти лідируючі позиції в асортименті компанії".

Електромобіль Suzuki e-Futuro updatefever.com

Концептуальний електромобіль e-Futuro було розроблено інженерами Maruti Suzuki для сегмента автомобілів підвищеної прохідності. На сьогоднішній день вони стрімко набирають популярність на четвертому за обсягом автомобільному ринку в світі, зазначає видання.

Електромобіль Suzuki e-Futuro updatefever.com

"Цільова аудиторія машини – сучасна молодь, а в дизайні його кузова проглядається купеподібний кросовер. При створенні авто бралися до уваги найактуальніші тренди позашляхового напрямки", – відзначають розробники.

Електромобіль Suzuki e-Futuro updatefever.com

Зовнішня обробка виконана в стилі мінімалізму – низький дах, невеликі вікна і великі чорні колісні арки. Інтер'єр на виставці не показували, але є рендери, на яких панує футуризм – обертові сидіння і безліч світних дисплеїв.

Електромобіль Suzuki e-Futuro updatefever.com

"У 2015 році ми зробили перший крок до електрифікації силової установки, запровадивши інтелектуальну гібридну систему для моделі Ciaz. Сьогодні п'ять наших моделей постачаються з гібридними опціями, які забезпечують більш низький рівень викидів і економію палива", - поділився Кенічі Аюкава, генеральний директор компанії.

Електромобіль Suzuki e-Futuro updatefever.com

Технічні характеристики електричного концепткару Maruti Suzuki нічого не повідомила. Також не відомо, чи заплановано вихід автомобіля на ринок і не оголошені будь-які терміни. Тим не менш, є інформація про те, що e-Futuro буде будуватися на платформі e-TNGA, яку спільно розробляють п'ять японських компаній на чолі з Toyota – Suzuki, Subary, Daihatsu і Mazda.

Електромобіль Suzuki e-Futuro updatefever.com

Гендиректор компанії також підкреслив, що електромобілі стикаються з проблемою високих витрат при низькому попиті. Однак виробники впевнені, що в цьому десятилітті галузь вийде на новий рівень і обсяги продажів значно виростуть.

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