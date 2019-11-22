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22 ноября • обновлено в 16:59
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Почти вездеход: в США показали электрический внедорожник Bollinger

1.3т
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В США на автошоу в Лос-Анджелесе прошла презентация электрических внедорожников компании Bollinger B1 и B2.

Об этом сообщает AutoExpress. Согласно показателям, внедорожники Bollinger могут составить конкуренцию даже армейским специальным машинам.

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

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Представители Bollinger озвучили характеристики электрических вездеходов B1 и B2. Внедорожники получили два электродвигателя общей производительностью 622 л.с., а до первой "сотни" машины разгоняются за 4,5 секунды.

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Модель Bollinger B1 представляет собой 5-дверный внедорожник, а B2 отличается наличием лишь кузова пикапа и другими габаритами. Следует подчеркнуть, что обе модели обладают аналогичным техническим оснащением и интерьером.

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрические внедорожники имеют клиренс в 381 мм. Но подвеска обладает возможностью регулировать дорожный просвет с целью повышения внедорожных качеств. Диапазон регулировки – от 254 до 594 мм. Кроме того, электромоторы получили 2-ступенчатые редукторы.

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Интерьер авто не имеет изысканной отделки и богатое оснащение. В качестве опций предлагаются только кондиционер, аудиосистема, кожаное рулевое колесо и панель, которая обита с помощью металлических листов.

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger

Электрический внедорожник Bollinger

electrek.co

Запас хода внедорожников Bollinger составляет 322 км по стандарту EPA. В качестве питающего элемента выступает аккумулятор на 120 кВтч. Чтобы увеличить дальность хода, можно снять некоторые кузовные панели, что даст возможность уменьшить массу электрокара.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США Лос-Анджелес
Теги
Green Oboz электромобили
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