Почти вездеход: в США показали электрический внедорожник Bollinger

В США на автошоу в Лос-Анджелесе прошла презентация электрических внедорожников компании Bollinger B1 и B2.

Об этом сообщает AutoExpress. Согласно показателям, внедорожники Bollinger могут составить конкуренцию даже армейским специальным машинам.

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Представители Bollinger озвучили характеристики электрических вездеходов B1 и B2. Внедорожники получили два электродвигателя общей производительностью 622 л.с., а до первой "сотни" машины разгоняются за 4,5 секунды.

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Модель Bollinger B1 представляет собой 5-дверный внедорожник, а B2 отличается наличием лишь кузова пикапа и другими габаритами. Следует подчеркнуть, что обе модели обладают аналогичным техническим оснащением и интерьером.

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрические внедорожники имеют клиренс в 381 мм. Но подвеска обладает возможностью регулировать дорожный просвет с целью повышения внедорожных качеств. Диапазон регулировки – от 254 до 594 мм. Кроме того, электромоторы получили 2-ступенчатые редукторы.

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Интерьер авто не имеет изысканной отделки и богатое оснащение. В качестве опций предлагаются только кондиционер, аудиосистема, кожаное рулевое колесо и панель, которая обита с помощью металлических листов.

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Электрический внедорожник Bollinger electrek.co

Запас хода внедорожников Bollinger составляет 322 км по стандарту EPA. В качестве питающего элемента выступает аккумулятор на 120 кВтч. Чтобы увеличить дальность хода, можно снять некоторые кузовные панели, что даст возможность уменьшить массу электрокара.

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