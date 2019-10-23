Hundai показала водневий транспорт, зроблений в стилі поїздів часів "Великої депресії"

Автомобільний концерн Hyundai в Південній Кореї показав перший концепт вантажівки на водневих паливних елементах.

Про це повідомляє The Driven. Технологічна новинка отримала кодову назву HDC-6 Neptune і буде показана 29 жовтня в США

Дизайн вантажівки HDC-6 Neptune thedriven.io

В якості натхнення дизайнери Hundai використовували поїзда 30-х років, створені в стилі Streamline Moderne. Особливістю streamline-дизайну стали довгі горизонтальні лінії, округлені обтічні форми та масивні гладкі поверхні.

Вздовж бічної лінії HDC-6 Neptune йде блакитна лінія, що світиться та натякає на паливну систему концепту. У салоні замість лобового скла встановлений величезний проекційний дисплей з доповненою реальністю, в нього ж інтегрована вся передня та приладова панель.

Концепт кабіни HDC-6 Neptune thedriven.io

Концепт-кар HDC-6 Neptune назвали на честь давньоримського бога морів Нептуна, що символізує єднання з природою і відсутність шкідливих викидів в ході експлуатації. З огляду на зовнішність і стилістику вантажівки, швидше за все, Hyundai оснастить його штучним інтелектом і системою автономного управління.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США вчені з Центру управління бойовими можливостями армії США (GVSC) працюють над проектом по використання водню як палива для танків та іншої військової техніки.

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