ООН определила четкие задачи по спасению планеты

Для спасения планеты от климатического кризиса необходимо достичь трех целей, которые ограничат рост температуры на планете и устранят угрозу глобального потепления.

Об этом в Мадриде на Конференции ООН по климату заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает пресс-служба организации в Twitter.

Антониу Гутерреш rt.com

Согласно заявлению политика, к 2030 году необходимо сократить выбросы парниковых газов на 45%, после чего к 2050 году достичь углеродного нейтралитета.

Конечной целью должно стать ограничение роста глобальной температуры до 1,5 ˚С к 2100 году, заявляет Гутерреш. Отметим, что ранее эта же цель была определена в Парижском соглашении по климату, которое вступило в силу в 2016 году:

Не позволять средней температуре на планете расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до 1,5˚С.

Начать в период с 2050-2100 гг. ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

Пересматривать в сторону увеличения каждые пять лет вклад каждой отдельной страны по снижению вредных выбросов в атмосферу.

Развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствами на борьбу с последствиями климатических изменений и переход на использование возобновляемых источников энергии.

На Конференции ООН по климату Генеральный секретарь ООН определил четкие задачи по спасению планеты:



К 2030 году ⏩ сократить выбросы парниковых газов на 45%



К 2050 году ⏩ достичь углеродного нейтралитета



К 2100 году ⏩ ограничить рост глобальной температуры 1.5° по Цельсию pic.twitter.com/Hc9hQcbgmi — ООН (@UnitedNationsRU) December 2, 2019

Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря. В ней примут участие около 200 стран мира.

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