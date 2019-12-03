ООН визначила чіткі завдання з порятунку планети

Для порятунку планети від кліматичної кризи необхідно досягти трьох цілей, які обмежать зростання температури на планеті і усунуть загрозу глобального потепління.

Про це у Мадриді на Конференції ООН з питань клімату заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє пресслужба організації у Twitter.

Антоніу Гутерреш rt.com

Згідно із заявою політика, до 2030 року необхідно скоротити викиди парникових газів на 45%, після чого до 2050 року досягти вуглецевого нейтралітету.

Кінцевою метою має стати обмеження зростання глобальної температури до 1,5˚С до 2100 року, заявляє Гутерреш. Зазначимо, що раніше ця сама мета була визначена у Паризькій угоді з клімату, яка набула чинності у 2016 році:

Не дозволяти середній температурі на планеті рости вище 2˚С щодо показників доіндустріальної епохи, а по можливості знизити її до 1,5˚С.

Почати у період з 2050-2100 рр. обмежувати викид парникових газів, одержуваних в результаті промислової діяльності людини, до рівня, який дерева, ґрунт і Світовий океан можуть переробити природним чином.

Переглядати в бік збільшення кожні п'ять років внесок кожної окремої країни щодо зниження шкідливих викидів у атмосферу.

Розвинені країни повинні виділяти кошти до спеціального кліматичного фонду для допомоги біднішим державами на боротьбу з наслідками кліматичних змін і перехід на використання поновлюваних джерел енергії.

На Конференції ООН з питань клімату Генеральний секретар ООН визначив чіткі завдання з порятунку планети:



До 2030 року ⏩ скоротити викиди парникових газів на 45%



До 2050 року ⏩ досягти вуглецевого нейтралітету



До 2100 року ⏩ обмежити зростання глобальної температури 1.5° за Цельсієм pic.twitter.com/Hc9hQcbgmi – ООН (@UnitedNationsRU) December 2, 2019

Двотижнева Кліматична конференції ООН відбудеться у Мадриді з 2 по 13 грудня. У ній візьмуть участь близько 200 країн світу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні за останні тридцять років температура зростає вдвічі швидше, ніж загалом на планеті.

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