"Головний конкурент Tesla": Nissan показала електричний кросовер Ariya

Компанія Nissan на 46-му Токійському автосалоні в 2019 році показала концепт електричного кросовера Ariya, поява якого на ринку очікується в 2020 році.

Про це повідомляє видання Electrek. Журналісти зазначають, що електромобіль Ariya може стати головним конкурентом кросовера Tesla Model Y, який потрапить у виробництво влітку 2020 року.

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Широкі передні крила і тонкі світлодіодні ліхтарі спереду з'єднані відомою решіткою V-Motion від Nissan. Широкі колісні арки вміщають 21-дюймові колеса, а суцільна задня фара в формі єдиного "леза" із затемненими розсіювачами тягнеться по всій ширині кузова

"Ми замінили звичайну радіаторну решітку так званим "щитом". В даному випадку це радарний датчик і інші системи, які допомагають концепту Ariya" читати "дорожні умови і візуалізувати те, чого не бачить водій", – заявив старший віце-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса.

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Електрокар отримав мінімалістичний інтер'єр завдяки інтеграції всіх елементів управління в сенсорний екран. Єдині фізичні органи управління – кнопка включення електричної силової установки, поворотно-натискний регулятор для 12,3-дюймового дисплея і перемикачі системи клімат-контролю, які вбудовані в нижню частину панелі управління. Ariya також оснастили автономною системою Nissan ProPilot 2.0, яка підтримує автоматичне водіння.

"Завдяки розміщенню акумуляторної батареї і відсутності двигуна внутрішнього згоряння у Ariya рівна підлога. Тому у пасажирів виникає відчуття простору і відкритості", – заявив Альбайса.

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Також електромобіль оснастили функцією Door to Door Navigation, яка дозволяє користувачеві задати місце призначення в своєму смартфоні і передати його концепту Ariya, щоб отримувати вказівки по маршруту від автомобільної системи навігації. Якщо до кінцевого пункту необхідно добиратися пішки, то система передасть частину маршруту назад на смартфон користувача.

"У Nissan чітке бачення глобальної мобільності. Концепція Ariya – це тільки початок, оскільки Nissan планує переосмислити дизайн і задоволення від водіння за допомогою архітектури нових платформ EV. Ariya – це не концепт-кар, створений на основі далеких ідей, а скоріше автомобіль, який втілює інтелектуальну мобільність Nissan в своїй основі і підкреслює перспективу абсолютно нових відчуттів від водіння на горизонті", – сказав представник компанії Nissan Ясухіро Ямаучи.

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Ariya motor1.com

Концепт Nissan Arya motor1.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Nissan показала концепт нового електричного кросовера з запасом ходу в 483 км і динамікою розгону за 5 секунд до 100 км / ч.

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