Естонія стимулює громадян до покупки електромобілів грошима

Уряд Естонії знову повертається до стимулювання громадян і підприємств до придбання електромобілів.

В уряді прибалтійської держави всерйоз замислюються про повернення пільг на купівлю електрокарів, передає The Baltic Course із посиланням на ресурс La.lv.

В Естонії повертають підтримку купівлі електрокарів

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас вважає, що країні варто взяти приклад з інших європейських держав, які дотримуються активної екологічної політики. Урядова програма Естонії передбачає виділяти 5000 євро фізичним і юридичним особам на підтримку придбання електромобілів.

Нагадаємо, що раніше в країні вже діяли дотації до літа 2014 року. За період з 2011 по 2014 рік було виділено 10,5 млн євро дотацій. Стимулювання придбання електрокарів проводиться заради зниження викидів вуглекислого газу СО2.

Крім розвитку місцевого ринку електромобілів в уряді також розглядають і інші заходи поліпшення екологічної ситуації – перехід комунального транспорту на електротягу або біометан, розвиток трамвайного парку, поліпшення і збільшення велодоріжок та ін. заходи.

Взагалі Естонія має намір до 2050 року перетворити економіку країни в висококонкурентну за рахунок зниження викидів СО2 та вважає, що починати діяти треба негайно. У державі збираються до 2030 року знизити обсяг викидів вуглекислого газу на 70% порівняно з 1990 – з 19 до 12 млн тонн.

В Україні підтримка придбання авто на електротязі представлена скасуванням ПДВ й акцизу на ввезення електрокарів в країну, про що раніше писав OBOZREVATEL. З 2018 року почали діяти нові норми Податкового кодексу, які передбачають скасування ПДВ й акцизу на ввезення електромобілів в Україну. За оцінками експертів, це повинно було знизити ціну покупки електромобілів в Україні приблизно на 20%. Тобто, про пряму фінансову допомогу мова не йшла.

Як зазначив у розмові з кореспондентом OBOZREVATEL співзасновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида, ідея Естонії гарна, але для України складна в інструментах реалізації. Втім, як це завжди буває, коли мова заходить про виплату грошей державою.

"В Україні набагато дієвіше було б комерційний електротранспорт віднести до такої ж категорії, як приватні електромобілі, і просто звільнити їх від сплати ПДВ і мита, як це є з приватними авто", - прокоментував експерт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві на сьогодні немає жодного електроавтобуса. Притому що вміст токсичних речовин в атмосфері міста перевищує норму в рази.

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