Электрокары Tesla можно купить со значительной скидкой: назван способ

Для того, чтобы купить в Украине электромобиль Tesla со скидкой, эксперты советуют напрямую искать авто в США на специальных аукционах.

Благодаря этой схеме, впоследствии можно купить электрокар Tesla по цене ниже номинальной, причем скидка может доходить до 20% и выше. При этом стоит учитывать, что такие авто скорее всего побывали в ДТП и нуждаются в детальном осмотре и последующем ремонте, поэтому покупать такие авто нужно осторожно.

Tesla Roadster

Для примера, можно взять электрокар Tesla Model S, который в 2013 году получил награду самого безопасного автомобиля года. С запасом хода в 430 км, разгоном до 100 км/ч за 3 секунды и мощностью в 532 л.с. он является одним из самых желанных авто среди любителей "чистого" транспорта.

Несмотря на то, что Model S несколько раз получал звание самого продаваемого электрокара в Европе, главным его недостатком является высокая цена. В США ценник на Model S стартует с $32 тыс., причем цена может увеличиться в зависимости от дополнительных опций при покупке.

В таком случае можно попробовать взять авто на аукционе в США, где большинство продаваемых авто будут "с историей" – после ДТП или каких-то иных повреждений (пожара, потопа и т.д.). На основании нескольких десятков фото опытный профессионал, находясь в Киеве, может сказать, стоит ли брать автомобиль из США.

После победы на аукционе и оплаты счетов доставка в Украину займет до двух месяцев. Впоследствии лучше найти профессиональное СТО, которое займется проверкой и ремонтом вашего электромобиля.

По мнению экспертов по подбору авто, в случае выполнения всех вышеперечисленных условий, есть шанс покупки “свежего” электрокара в отличном состоянии с небольшим пробегом по цене на 10-20% ниже, чем в случае покупки в Европе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Tesla до конца 2019 года озвучит место постройки нового завода (известного, как Gigafactory Europe) на территории одной из стран Европейского союза.

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