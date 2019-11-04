Електрокари Tesla можна придбати зі значною знижкою: названо спосіб

Для того, щоб купити в Україні електромобіль Tesla зі знижкою, експерти радять безпосередньо шукати авто в США на спеціальних аукціонах.
Завдяки цій схемі, згодом можна купити електрокар Tesla за ціною нижче номінальної, причому знижка може сягати 20% і вище. Водночас варто враховувати, що такі авто, найімовірніше, побували в ДТП і потребують детального огляду та подальшого ремонту, тому купувати їх потрібно обережно.
Tesla Roadster
Для прикладу, можна взяти електрокар Tesla Model S, який у 2013 році отримав нагороду найбільш безпечного автомобіля року. Із запасом ходу 430 км, розгоном до 100 км/год за три секунди і потужністю 532 к.с. він є одним із найбажаніших авто серед любителів "чистого" транспорту.
Незважаючи на те, що Model S кілька разів отримував звання найбільш продаваного електрокара в Європі, головним його недоліком є висока ціна. У США цінник на модель починається з $32 тис., причому ціна може збільшитися залежно від додаткових опцій під час купівлі.
В такому разі можна спробувати взяти авто на аукціоні в США, де більшість машин матимуть "історію" – після ДТП або якихось інших пошкоджень (пожежі, потопу і т.д.). На підставі кількох десятків фото досвідчений професіонал, перебуваючи в Києві, може сказати, чи варто брати транспортний засіб із США.
Після перемоги на аукціоні й оплати рахунків доставка до України триватиме до двох місяців. Згодом краще знайти професійне СТО, яке займеться перевіркою і ремонтом вашого електромобіля.
На думку експертів з підбору авто, у разі виконання всіх перерахованих вище умов, є шанс придбання "свіжого" єлектрокара у відмінному стані з невеликим пробігом за ціною на 10-20% нижче, ніж якщо купувати в Європі.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Tesla до кінця 2019 року озвучить місце будівництва нового заводу (відомого, як Gigafactory Europe) на території однієї з країн Європейського союзу.
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