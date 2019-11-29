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30 ноября • обновлено в 11:09
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/ Электротранспорт

Первый в мире гибридный самолет: Airbus раскрыл дату первого полета с пассажирами

6.6т
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Компания Airbus в Германии планирует до 2035 года создать первый в мире гибридный пассажирский самолет.

Об этом сообщает NewYorkTimes. При этом глава концерна Гийом Фори подчеркнул, что выпуск экологического самолета состоится в рамках плана компании построить самолет с низким уровнем загрязнения окружающей среды.

Электрический концепт компании Airbus

Электрический концепт компании Airbus

airbus.com

"Наша цель – до 2035 года построить первый в мире низкоэмиссионный пассажирский самолет. Ориентировочно, это будет транспортное средство с гибридно-электрическим двигателем", – заявил Фори.

При этом руководитель компании не озвучил конкретные детали или технические характеристики нового самолета. В то же время он отметил, что Airbus хотел бы играть ведущую роль по созданию экологически чистых самолетов, однако подчеркнул, что путь сложен и потребует значительных инвестиций.

Стоит упомянуть, что на данный момент новый гибридный самолет не указан в списке планов компании, размещенном на ее сайте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как электрический самолет Alice назвали лучшим изобретением человечества по версии журнала TIME.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Тег
Green Oboz
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