Первый в мире гибридный самолет: Airbus раскрыл дату первого полета с пассажирами

Компания Airbus в Германии планирует до 2035 года создать первый в мире гибридный пассажирский самолет.
Об этом сообщает NewYorkTimes. При этом глава концерна Гийом Фори подчеркнул, что выпуск экологического самолета состоится в рамках плана компании построить самолет с низким уровнем загрязнения окружающей среды.
Электрический концепт компании Airbus
airbus.com
"Наша цель – до 2035 года построить первый в мире низкоэмиссионный пассажирский самолет. Ориентировочно, это будет транспортное средство с гибридно-электрическим двигателем", – заявил Фори.
При этом руководитель компании не озвучил конкретные детали или технические характеристики нового самолета. В то же время он отметил, что Airbus хотел бы играть ведущую роль по созданию экологически чистых самолетов, однако подчеркнул, что путь сложен и потребует значительных инвестиций.
Стоит упомянуть, что на данный момент новый гибридный самолет не указан в списке планов компании, размещенном на ее сайте.
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