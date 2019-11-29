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30 листопада • оновлено в 11:09
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Перший у світі гібридний літак: Airbus розкрив дату першого польоту з пасажирами

6.6т
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Компанія Airbus у Німеччині планує до 2035 року створити перший у світі гібридний пасажирський літак.

Про це повідомляє NewYorkTimes. Водночас глава концерну Гійом Форі підкреслив, що випуск екологічного лайнера відбудеться в рамках плану компанії побудувати повітряний борт із низьким рівнем забруднення довкілля.

Електричний концепт компанії Airbus

Електричний концепт компанії Airbus

airbus.com

"Наша мета – до 2035 року побудувати перший в світі низькоемісійний пасажирський літак. Орієнтовно, це буде транспортний засіб із гибридно-електричним двигуном", – заявив Форі.

Втім, керівник компанії не озвучив конкретні деталі або технічні характеристики нового транспортного зособу. Водночас він зазначив, що Airbus хотів би відігравати провідну роль зі створення екологічно чистих літаків, проте підкреслив, що шлях складний і потребує значних інвестицій.

Варто згадати, що наразі новий гібридний літак не вказано в списку планів компанії, розміщеному на її сайті.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як електричний літак Alice назвали найкращим винаходом людства за версією журналу TIME.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Тег
Green Oboz
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