Bugatti планирует создать люксовый спортивный электрокар: стали известны детали

Глава компании Bugatti Стефан Винкельман заявил о переговорах с Volkswagen Group по поводу создания электрокара в кузове седан.

Об этом сообщает Motor1. Издание отмечает, что Bugatti не в состоянии самостоятельно разработать электромобиль "с нуля", поэтому автопроизводителю необходима помощь "материнской" компании Volkswagen.

Концепт Bugatti Galiber motor1.com

До сих пор Bugatti занималась мелкосерийным практически ручным производством не более сотни автомобилей в год, и "на конвейере" стояла единовременно всего одна модель, будь то Veyron или нынешний Chiron. При этом затраты на производство были настолько велики, что на каждом Bugatti Veyron, по данным журналистов, компания теряла $6,24 млн. Лишь сейчас, с выпуском второй модели Chiron стоимостью более $2 млн, Bugatti начала получать прибыль.

Но все равно денег недостаточно для того, чтобы самостоятельно вести разработку, особенно в такой затратной области, как электромобили. Поэтому глава Bugatti вынужден вести с Volkswagen, по его словам, "трудные переговоры" с целью создания совершенно нового для марки продукта – спортивного электрического четырехместного седана "по доступной цене".

Будущий электроседан должен укладываться в сумму от 500 тысяч до миллиона евро, что для марки, чьи автомобили до этого не стоили меньше миллиона, действительно можно считать "доступной ценой". Возможно, за основу нового авто будет взят концепт Bugatti Galiber 2009 года.

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