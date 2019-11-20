Bugatti планує створити люксовий спортивний електрокар: стали відомі деталі

Глава компанії Bugatti Стефан Вінкельман заявив про переговори з Volkswagen Group стосовно створення електрокара в кузові седан.

Про це повідомляє Motor1. Видання зазначає, що Bugatti не в змозі самостійно розробити електромобіль "з нуля", тому автовиробникові необхідна допомога "материнської" компанії Volkswagen.

Концепт Bugatti Galiber motor1.com

До сих пір Bugatti займалася дрібносерійним практично ручним виробництвом не більше сотні автомобілів в рік, і "на конвеєрі" стояла одноразово лише одна модель, будь то Veyron або нинішній Chiron. При цьому витрати на виробництво були настільки великі, що на кожному Bugatti Veyron, за даними журналістів, компанія втрачала $6,24 млн. Лише зараз, з випуском другої моделі Chiron вартістю понад $2 млн, Bugatti почала отримувати прибуток.

Але все одно грошей недостатньо для того, щоб самостійно вести розробку, особливо в такій витратній області, як електромобілі. Тому глава Bugatti змушений вести з Volkswagen, за його словами, "важкі переговори" з метою створення абсолютно нового для марки продукту – спортивного електричного чотиримісного седана "за доступною ціною".

Майбутній електроседан повинен укладатися в суму від 500 тисяч до мільйона євро, що для марки, чиї автомобілі до цього не коштували менше мільйона, дійсно можна вважати "доступною ціною". Можливо, за основу нового авто буде взято концепт Bugatti Galiber 2009 року.

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