Бронетехніка майбутнього: армія США готує революцію у важкій техніці

У США вчені з Центру управління бойовими можливостями армії США (GVSC) працюють над проектом по використанні водню як палива для танків та іншої військової техніки.

Про це повідомляє видання Defence Blog з посиланням на дані Дослідницької лабораторії армії США.

Інженери відзначають, що водневі паливні елементи виробляють електроенергію тихо, ефективно і без забруднення. Також вони більш енергоефективні, ніж двигуни внутрішнього згоряння, і водень, який використовується для їх харчування, можна добувати з різних джерел: підійде будь-яка рідина на водній основі, починаючи з кави і закінчуючи сечею.

Танк армії США на вулиці Багдада

Більш того, існуючі види палива, такі як бензин, пропан і природний газ, також можуть бути використані для отримання водню.

При цьому дослідники відзначають - хоч технологія водневих паливних елементів зменшує нанесену довкіллю шкоду, вона в першу чергу спрямована на зниження залежності від нафти.

Важливим фактором також є скритність водневих елементів, які під час роботи не виробляють дим, шум, запах і так далі.

Створювані на основі водневих елементів силові агрегати здатні забезпечити ряд переваг для майбутніх танків, серед яких високий крутний момент, тиха мобільність; акустичні і теплові переваги, а також зниження ваги бойової машини.

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