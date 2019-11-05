Більше швидкості, менше ваги: британські інженери "прокачали" електрокар Jaguar

Дизайнерське бюро Lister із Великобританії створило більш швидку та аеродинамічну версію електричного кросовера (SUV-E) Jaguar I-Pace.

Про це повідомляє Top Gear. Водночас у бюро зазначають, що модифікований електрокар буде випущений обмеженим тиражем (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дизайнерський SUV-E Jaguar I-Pace topgear.com

"Інженери Lister тісно пов'язані з Jaguar, тож не дивно, що їх зацікавив I-Pace. На відміну від інших модифікацій, цього разу вони вирішили поліпшити продуктивність електрокара. В їхніх планах є оновлення програмного забезпечення, яке має збільшити потужність і крутний момент електрокара до більш ніж 395 кінських сил і 462 Нм стандартного I-Pace", – наголошує видання.

Дизайнери компанії замінили частину деталей корпусу на аналоги з вуглецевого волокна та склопластику – авто отримало нові розширювачі арок, капот, бампер, спойлер, дифузор і передній сплітер. Це дозволило зменшити вагу транспорту на 100 кг. Також кросовер позбувся логотипів Jaguar, отримав ексклюзивні низькопрофільні колеса Lister, регульовану за висотою підвіску і карбоно-керамічні гальма.

Дизайнерський SUV-E Jaguar I-Pace після модифікації topgear.com

Завдяки модифікаціям оновлений I-Pace здатний прискорюватися до 100 км/год за 4 сек, що на 0,6 сек швидше за оригінал. Також модель отримає лакофарбове покриття в будь-якому кольорі за запитом клієнта і понад 60 кольорів шкіри на вибір для обробки салону.

Ціна поліпшеного кросовера складе приблизно $160 тис. Водночас вартість стандартного I-Pace починається з $90 тис. у Великобританії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Jaguar створила 1000-сильний електрокар для геймерів в форматі віртуального гіперкара.

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