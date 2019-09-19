BMW вирішила відмовитися від продажу електрокара-бестселера

Компанія BMW поступово скоротить кількість випущених електромобілів i3, щоб запустити у виробництво електрокар нового покоління.
Про це повідомляє портал BmwBlog з посиланням на заяву Пітера Ноту, члена ради директорів BMW, відповідального за продажі і маркетинг, який стверджує, що у компанії немає планів випускати наступника i3.
BMW i3 120Ah 2019 року випуску
cars.co.za
I3, який побачив світ шість років тому і став першим електромобілем BMW, за роки отримав кілька оновлень, збільшену ємність батареї і підвищення запасу ходу. При цьому i3 залишається єдиним електромобілем з карбоновим шасі, який знаходиться в середньому ціновому діапазоні.
Випуск i3 буде припинений в наступному році, при цьому в першій половині поточного року його світові продажі виросли на 21%.
В Україні BMW i3 вийшов на третє місце за обсягами продажів електрокарів (243 шт.): перше місце з продажу займає Nissan Leaf (2 207 шт.), на другому місці розташувалася Tesla Model S, 384 авто.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Франції почали робити електромобілі зі старих машин
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