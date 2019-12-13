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13 грудня • оновлено в 11:34
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BMW показала надпотужний електричний мотоцикл E-Power: фото й відео

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У Франції компанія BMW показала функціональний прототип свого електричного мотоцикла E-Power. Випробування пройшли під час закритої презентації.

Про це повідомляє Motorcycle News. Для того, щоб в подальшому байк надійшов у серійне виробництво, інженерам потрібно вирішити проблему з дальністю ходу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

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Під час випробувань прототип E-Power показав можливість розгону до 100 км/год за 2,9 секунди, що всього на 0,2 секунди менше, ніж показник бензинового мотоцикла BMW S1000 R. Видання зазначає, що передню частину прототип запозичив саме у цієї спортивної моделі, а задню – у R1200 RS.

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Потужність двигуна мотоцикла складає 136 к.с. і 200 Нм крутного моменту з масою приблизно 290 кг. Цією силовою установкою комплектуються гібридні автомобілі 7-ї серії з подовженою колісною базою, які BMW виробляє спеціально для Китаю, підкреслюють автори.

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Двигун мотоцикла живить батарея на 13 кВт. Акумуляторний блок закріплено в центрі рами, він є сумісним зі швидкими зарядними пристроями: за 30 хвилин E-Power заряджається на 90%.

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Варто зазначити, що електробайк BMW не отримав традиційних ланцюга або ременя, за допомогою яких приводяться в рух колеса. Замість цього конструктори встановили на електричний мотоцикл спеціальний вал, що передає потужність від двигуна на заднє колесо.

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

Електричний мотоцикл BMW E-Power

Електричний мотоцикл BMW E-Power

motorcycles.news

У перспективі перспективний мотоцикл може потрапити в серійне виробництво, однак для цього конструкторам доведеться збільшити його дальність пробігу хоча б до 200-300 км, зазначив глава BMW Motorrad Крістоф Лишка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав:

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Франція
Теги
електромобілі Green Oboz BMW
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