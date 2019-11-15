BMW раскрыла информацию о первом электрическом купе: дата выхода и характеристики

Компания BMW официально раскрыла параметры электрического купе модели i4, которое ориентировочно появится в продаже после 2021 года.

Об этом сообщает CNET. Издание также отмечает, что производить электрокар будут в Германии.

Электрокар BMW i4 cnet.com

Серийный BMW i4 на выходе получит трансмиссию BMW EV с мощностью около 530 л.с. (390 кВт). В качестве источника питания будет использоваться батарея на 80 кВт/часов, что позволит обеспечить запас хода до 627 км и ускорение до 100 км/ч за 4 секунды.

Электрокар BMW i4 cnet.com

Электрокар BMW i4 cnet.com

Издание отмечает, что в будущем можно будет ожидать появления младшей комплектации с аккумулятором на 60 кВт/часов. Однако в любом случае BMW i4 получит новейшие батареи пятого поколения.

Электрокар BMW i4 cnet.com

Электрокар BMW i4 cnet.com

Электрокар BMW i4 cnet.com

Также электромобиль получит возможность быстрой зарядки от станций на 150 кВт, что позволит "заправлять" батарею до 80% всего за 35 минут. За 6 минут автомобиль способен пополнить заряд на 100 км.

Электрокар BMW i4 cnet.com

Электрокар BMW i4 cnet.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания BMW вывела на тесты новый электрический кроссовер. Основой для модели послужил прошлогодний концепт BMW iNEXT.

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