В Украине появятся бесплатные зарядки для электрокаров: какие города подключат

В семи городах Западной Украины установят 11 бесплатных зарядных станций для электромобилей в рамках проекта "Трансграничная зеленая транспортная сеть".

Об этом сообщает новостное агентство "Фіртка". Инициатором проекта стало объединение городов Украины, Румынии, Венгрии и Словакии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Проект общей стоимостью 150 тысяч евро стартовал 3 октября. Организаторы планируют приобрести и установить 19 зарядных станций, из которых 11 появятся на территории Украины. Вместе с городами Европы, установленные заправки позволят преодолеть расстояние более 1200 км.

В Ивано-Франковске, который по проекту стал первым украинским городом для размещения станций, установят три точки для бесплатной зарядки электрокаров: около кинотеатра "Люмьер", на Кольском Шоссе и на улице Академика Сахарова.

"Заправки автомобилей разместят вблизи туристических мест и предприятий креативной экономики. Участники проекта надеются, он изменит мышление людей и их подход к выбору автомобилей", – отмечают в исполнительном комитете горсовета Ивано-Франковска.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах стран Европы установить на своей территории более 100 тысяч зарядных станций.

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