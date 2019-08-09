Зарядной инфраструктуре Европы прибыло: построят 100 тысяч новых зарядных станций

Немецкое предприятие Charge4Europe установит 100 000 новых зарядных пунктов к 2020 году в Европе.

Немецкая компания Hubject, предоставляющая услуги для рынка электромобилей, и совместное предприятие Charge4Europe договорились о создании общеевропейской сети зарядных станций. Планируется, что она будет насчитывать 100 000 зарядных пунктов, сообщает Innogy.

Стороны подписали соглашение, выполнение которого расширит электромобильную инфраструктуру. Передвигаться по Европе на электромобиле станет еще доступнее.

Новая сеть будет независимой от уже существующего у компании Hubject бренда. Hubject сегодня управляет сетью зарядок Intercharge, состоящей из более чем 140 тыс. зарядных станций в Европе и за ее пределами.

Подписание соглашения для создания новой сети электрозарядных станций Innogy

В новом проекте она поддерживает молодую компанию, основанную дочерней фирмой RWE Innogy и поставщиком услуг мобильной связи DKV Euro Service, без претензий на расширение собственного бренда.

Для справки: Hubject - совместное берлинское предприятие, основанное в 2012 году компаниями BMW, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy, Siemens и Volkswagen для реализации совместных интересов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что для электромобилей в Украине созданы комфортные условия - президент Владимир Зеленский подписал законопроект об улучшении доступа электрокаров к зарядным станциям. Это даст преференции водителям машин на электротяге и подтолкнет к развитию зарядной инфраструктуры.

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