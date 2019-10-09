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9 жовтня • оновлено в 18:19
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В Україні з'являться безкоштовні зарядки для електрокарів: які міста підключать

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У семи містах Західної України встановлять 11 безкоштовних зарядних станцій для електромобілів в рамках проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа".

Про це повідомляє новинне агентство "Фіртка". Ініціатором проекту стало об'єднання міст України, Румунії, Угорщини та Словаччини (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В Україні з'являться безкоштовні зарядки для електрокарів: які міста підключать

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Проект загальною вартістю 150 тисяч євро стартував 3 жовтня. Організатори планють придбати і встановити 19 зарядних станцій, з яких 11 з'являться на території України. Разом з містами Європи, встановлені заправки дозволять подолати відстань понад 1200 км.

В Івано-Франківську, який за проектом став першим українським містом для розміщення станцій, встановлять три точки для безкоштовної зарядки електрокарів: біля кінотеатру "Люм'єр", на Кольському Шосе і на вулиці Академіка Сахарова.

"Заправки автомобілів розташують поблизу туристичних місць і підприємств креативної економіки. Учасники проекту сподіваються, він змінить мислення людей і їх підхід до вибору автомобілів", – відзначають у виконавчому комітеті міськради Івано-Франківська.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про плани країн Європи встановити на своїй території понад 100 тисяч зарядних станцій.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
електромобілі
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