В Україні з'являться безкоштовні зарядки для електрокарів: які міста підключать

У семи містах Західної України встановлять 11 безкоштовних зарядних станцій для електромобілів в рамках проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа".

Про це повідомляє новинне агентство "Фіртка". Ініціатором проекту стало об'єднання міст України, Румунії, Угорщини та Словаччини (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Проект загальною вартістю 150 тисяч євро стартував 3 жовтня. Організатори планють придбати і встановити 19 зарядних станцій, з яких 11 з'являться на території України. Разом з містами Європи, встановлені заправки дозволять подолати відстань понад 1200 км.

В Івано-Франківську, який за проектом став першим українським містом для розміщення станцій, встановлять три точки для безкоштовної зарядки електрокарів: біля кінотеатру "Люм'єр", на Кольському Шосе і на вулиці Академіка Сахарова.

"Заправки автомобілів розташують поблизу туристичних місць і підприємств креативної економіки. Учасники проекту сподіваються, він змінить мислення людей і їх підхід до вибору автомобілів", – відзначають у виконавчому комітеті міськради Івано-Франківська.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про плани країн Європи встановити на своїй території понад 100 тисяч зарядних станцій.

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