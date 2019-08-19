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В Англії відбувся небачений прорив з заправками для електрокарів

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В Англії кількість зарядних станцій для електромобілів перевищила число АЗС.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на прес-прес-службу Nissan. У Великобританії зареєстровано приблизно 9,3 тисячі зарядних станцій, у той час як паливних автомобільних заправок – 8,4 тисячі. Тобто зарядок для електрокарів на 1000 більше, ніж для машин на паливі.

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Зарядна інфраструктура Великобританії розширюється

Зарядна інфраструктура Великобританії розширюється

OBOZREVATEL

На тлі того, що кількість паливних АЗС у країні за останнє десятиліття майже не змінювалася, число електрозарядних станцій зросло з декількох сотень станом на 2011 рік до більш ніж дев'яти тисяч на серпень 2019 року.

Відзначається, що більш 1,6 тисяч зарядок є швидкісними. Майже на всіх станціях технічного обслуговування (СТО) у Великобританії встановлені зарядні станції, більшість з яких швидкісні, йдеться в повідомленні.

Як раніше передавав OBOZREVATEL, німецька компанія Charge4Europe встановить 100 тисяч нових зарядних пунктів для електрокарів до 2020 року в Європі і створить нову загальноєвропейську мережі зарядних станцій.

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Теми
Світла енергія Життя в стилі еко електрокари
Місце
Великобританія
Теги
електромобілі Green Oboz
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