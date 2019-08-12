Tesla на автопілоті стала винуватцем страшної аварії: з'явилося жорстке відео

Цими вихідними автомобіль Tesla, що рухався на автопілоті по МКАД, врізався в евакуатор і загорівся.

Електромобіль їхав по внутрішній стороні московської кільцевої дороги, передає " Газета.ru ". 41-річний водій відволікся від керування, тоді як включений, за його словами, автопілот Tesla не пізнав припаркований евакуатор. Машина врізалася в нього на повному ходу і загорілася. (Щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця)

Кадр з відео аварії, в яку потрапила Tesla на МКАД Скріншот

Разом з водієм в машині знаходилося двоє дітей. Усім пасажирам вдалося вибратися з автомобіля. Трьох постраждалих в ДТП доправили в лікарню. Водій у важкому стані. У дітей – закриті черепно-мозкові травми.

За даними джерел в екстрених службах, в результаті події Tesla вигоріла повністю. Уточнюється, що всі постраждалі отримали травми в результаті ДТП, а не пожежі.

Пізніше власник Tesla, підприємець Олексій Третьяков, розповів про те, що на МКАД включив автопілот, який вчасно не розпізнав евакуатор, який стояв.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про аварію, до якої потрапив електрокар Tesla Model S, розбившись об пожежну машину на світлофорі в американському штаті Юта. Водій машини сказала співробітникам поліції, що автомобіль працював в режимі автопілота.

Також OBOZREVATEL писав, що комп'ютер автопілота Tesla вперше розкритий і показаний в мережі. Ілон Маск називав його найкрутішим чіпом у світі.

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