Спалахують? Tesla звинуватили у кричущій недбалості

Керівництво мережі супермаркетів Walmart подало в суд на компанію Tesla через сонячні панелі.

Про це повідомляє AP. Причина – загоряння сонячних систем виробництва компанії Ілона Маска. У Walmart стверджують, що з 2012 по 2018 роки спалахували панелі, встановлені дахах семи їх магазинів. Це принесло мільйони доларів збитку.

Walmart вимагає від Tesla компенсації збитку за пожежі

Як з'ясувалося під час перевірки, кілька сонячних батарей Tesla виявилися поламані, а дроти були не закріплені, що могло стати причиною пожежі.

У судовому позові юристи Walmart звинуватили Tesla в системній недбалості і порушенні заходів безпеки установки і обслуговування сонячних систем. Walmart наполягають на тому, щоб Tesla демонтувала всі сонячні панелі і компенсувала завдані збитки.

При цьому суму в компанії не вказують – розмір виплат повинен визначити суд. Всього Walmart замовили у Tesla Energy, раніше відомої як SolarCity, сонячних батарей для 244 своїх магазинів.

Раніше OBOZREVATEL передавав, що Tesla запускає в США сервіс оренди сонячних панелей Rent Solar для домашніх сонячних електростанцій. За 50 доларів на місяць разом із панелями клієнти отримують також комплект супутнього обладнання, установку і техобслуговування панелей.

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