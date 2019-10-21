Плавучий електрогенератор: в Європі відкрилася незвичайна сонячна електростанція: відео

На півдні Франції поблизу комуни Пйоланк запрацювала найбільша плавуча сонячна електростанція у Європі – O'MEGA1 – потужністю 17 МВт.

Про це пише Euractiv. Згідно з виданням, станція розташована на місці старого кар'єра, заповненого водою (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Електростанція O'MEGA1 usinenouvelle.com

Роботи зі створення O'MEGA1 почалися у 2014 році зусиллями компанії Akuo. Очікується, що через рік вона забезпечить електроенергією понад 4 700 житлових будинків.

Завдяки цьому до атмосфери не потрапить майже 1 900 тонн шкідливих викидів СО2. Водночас взяти участь у фінансуванні проєкту можуть усі жителі регіону.

Сонячна електростанція O'MEGA1 liputan6.com

Сонячна електростанція O'MEGA1 liputan6.com

Сонячна електростанція O'MEGA1 liputan6.com

"Відкриваючи найбільшу у Європі плавучу сонячну електростанцію, ми показуємо, що боротьба зі зміною клімату вимагає колективних зусиль. Мета цього проєкту полягає в тому, щоб спонукати зацікавлених громадян надати фінансову допомогу", – заявив співзасновник компанії Akuo Energy Ерік Скотто.

Сонячна електростанція O'MEGA1 liputan6.com

Сонячна електростанція O'MEGA1 liputan6.com

Також компанія Akuo Energy спільно з незалежним постачальником електроенергії Plüm Energie створила особливе екологічне маркування – "гарантована зелена електрика". Так споживачі можуть пишатися тим, що отримують вироблену суто у Франції поновлювану енергію.

Сонячна електростанція O'MEGA1 liputan6.com

Сонячна електростанція O'MEGA1 liputan6.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Дубаї побудують сонячну електростанцію потужністю 900 МВт із заявленою ціною 1,7 центів за кВт/год, що стане абсолютним світовим рекордом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram