В США создали водку из углекислого газа и солнечной энергии

В США стартап Air Co при помощи солнечной энергии начал производство "экологически чистой" водки, которая, по утверждению изобретателей, состоит из углекислого газа и воды.

Об этом сообщает Forbes. При создании водки применяется не традиционный метод брожения, а новая технология, с помощью которой выбросы углекислого газа преобразуются в этиловый спирт, отмечает издание.

Процесс производства водки Air Co. observer.com

"Вместо того, чтобы просто выйти на рынок сырья и начать торговать этиловым спиртом, мы решили подумать о том, что можно было бы выгодно производить из этанола высокой степени чистоты. И так уж вышло, что мы занялись производством водки", – объясняет генеральный директор Air Co. Грегори Константайн, который основал компанию вместе с ее техническим директором, кандидатом химических наук из Йельского университета Стэффордом Шиэном.

Основатели стартапа Air Co. observer.com

На изготовление одной бутылки уходит около 0,2 куб. м углекислого газа из атмосферы. При этом предприниматели утверждают, что благодаря уникальному производственному процессу их водку можно назвать одной из самых чистых в мире.

Впоследствии они планируют заняться изготовлением парфюмерии и других популярных продуктов, для производства которых применяется этанол.

Водка Air Co. observer.com

Основатели Air Co. гордятся схемой производства: их оборудование улавливает углекислый газ, который местные компании выбрасывают в атмосферу. Часть выбросов CO2 поступает и от других ликероводочных заводов, поскольку двуокись углерода – это побочный продукт брожения, то есть традиционного метода производства большинства алкогольных напитков.

При этом оборудование Air Co. работает не на газе, а исключительно на солнечных батареях, расположенных на крыше завода.

Водка Air Co. observer.com

"Мне нравилось изучать конверсию углекислого газа. Поэтому я дополнительно много работал над этой темой. Когда я познакомился с Грегори, я хотел действительно начать бороться с изменением климата, а не просто возиться в лаборатории", — заявил Шиэн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как группа ученых из Китая сообщила о возможности создания похожих на бумагу композитных материалов, которые можно синтезировать из отходов пластика.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал