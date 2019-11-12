У США створили горілку з вуглекислого газу і сонячної енергії

У США стартап Air Co за допомогою сонячної енергії почав виробництво "екологічно чистої" горілки, яка, за твердженням винахідників, складається з вуглекислого газу і води.

Про це повідомляє Forbes. При створенні горілки застосовується не традиційний метод бродіння, а нова технологія, за допомогою якої викиди вуглекислого газу перетворюються в етиловий спирт, відзначає видання.

Процес виробництва горілки Air Co. observer.com

"Замість того, щоб просто вийти на ринок сировини і почати торгувати етиловим спиртом, ми вирішили подумати про те, що можна виробляти з етанолу високого ступеня чистоти. І так вже вийшло, що ми зайнялися виробництвом горілки", – пояснює генеральний директор Air Co. Грегорі Константайн, котрий заснував компанію разом з її технічним директором, кандидатом хімічних наук з Єльського університету Стеффорд Шіен.

Засновники стартапу Air Co. observer.com

На виготовлення однієї пляшки йде близько 0,2 куб. м вуглекислого газу з атмосфери. При цьому підприємці стверджують, що завдяки унікальному виробничому процесу їх горілку можна назвати однією з найчистіших у світі.

Згодом вони планують зайнятися виготовленням парфумерії та інших популярних продуктів, для виробництва яких застосовується етанол.

Горілка Air Co. observer.com

Засновники Air Co. пишаються схемою виробництва: їх обладнання вловлює вуглекислий газ, який місцеві компанії викидають в атмосферу. Частина викидів CO2 надходить і від інших лікеро-горілчаних заводів, оскільки двоокис вуглецю – це побічний продукт бродіння, тобто традиційного методу виробництва більшості алкогольних напоїв.

При цьому обладнання Air Co. працює не на газі, а виключно на сонячних батареях, розташованих на даху заводу.

Горілка Air Co. observer.com

"Мені подобалося вивчати конверсію вуглекислого газу. Тому я додатково багато працював над цією темою. Коли я познайомився з Грегорі, я хотів дійсно почати боротися зі зміною клімату, а не просто возитися в лабораторії", – заявив Шіен .

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як група вчених з Китаю повідомила про можливість створення схожих на папір композитних матеріалів, які можна синтезувати з відходів пластика.

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