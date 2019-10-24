Дешевше і потужніше: вчені різко поліпшили сонячні батареї

Вчені в США підвищили ефективність сонячних панелей за допомогою частинок, які прискорюють перетворення енергії сонячного світла.

Про це йдеться в публікації на сайті Університету штату Пенсільванія. За словами дослідників, ця технологія допоможе в майбутньому істотно здешевити вартість виробництва фотоелементів.

thetartan.org Сонячний фотоелемент на основі перовскита

"Отримані результати дають нам можливість розробляти більш дешеві і більш екологічні чисті технології на основі біоперовскітових сонячних елементів. В майбутньому ми можемо істотно здешевити процес створення сонячних елементів, замінивши дорогі хімічні речовини на відносно дешевші природні матеріали", – заявив заступник віце-президента по дослідженням і професор матеріалознавства лабораторії Шашанке Прія.

Варто відзначити, що сонячні панелі на основі перовскита є більш ефективними, ніж кремнієві панелі. Вони дешевші і мають більш високий коефіцієнт фотоелектричного перетворення. До недоліків перовскітових елементів відноситься їх нестабільність і досить висока швидкість деградації – приблизно через півроку роботи панелі втрачають 1/5 своїх характеристик.

Фотоелемент на основі перовскита https://www.swiftsolar.com/

Сьогодні сонячні елементи на основі перовскита здатні перетворювати від 22 до 23% сонячного світла в електрику. Дослідники виявили, що додавання білка бактериородопсина до перовскітових сонячних елементів підвищує їх ефективність на 14-17%.

Технологія працює завдяки механізму переносу енергії FRET, який лежить в основі фотосинтезу. За словами вчених, його принцип можна використовувати для створення технології бездротової передачі енергії і навіть для обміну інформацією.

"Ми використовуємо цей механізм, щоб спробувати створити біотехнологію, яка зможе перевершити за функціональністю неорганічні або органічні сполуки", – заявив представник групи дослідників Субхабрата Дас, який брав участь в дослідженні, будучи докторантом в Колумбійському університеті.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні на підприємстві в Києві український виробник створює сонячні панелі.

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