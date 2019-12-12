Вчені змогли зробити сонячні панелі невразливими для забруднень

В Ізраїлі вчені з університету імені Бен-Гуріона створили захисний шар для сонячних панелей, який здатний самостійно очищатися від пилу.

Про це повідомляє портал Sauren Energy. Видання зазначає, що покриття для фотоелектричних модулів, які можуть самостійно очищати себе від бруду, останнім часом привертають все більше уваги через розвиток відновлюваної енергетики.

За даними дослідників, вони змогли створити особливий водовідштовхувальний матеріал, завдяки якому вода стікає по панелям та захоплює з собою основну частину пилу. Відкриття стало можливим завдяки спостереженням за листям лотоса, на які не впливає пил через особливу поверхню, яка також покрита гідрофобною тканиною.

Вчені протестували своє покриття на сонячних панелях різних типів, і змогли домогтися ефективності очищення панелей на 98%. Дослідники відзначили, що найкраще видалення частинок пилу відбувається не через низьке тертя між краплями і супергідрофобнимі поверхнями, а через збільшення сил, які "відривають" частки від модулів.

Прилипання пилу до сонячних панелей є проблемою №1 для будь-якої сонячної електростанції. У районах з високою щільністю пилу, таких як пустеля Негев в Ізраїлі, вона повинна бути вирішена якомога швидше.

"У природі ми спостерігаємо, що лист лотоса залишається без пилу і патогенів завдяки своїй нанотекстурірованной поверхні і тонкому восковому гідрофобному покриттю, яке відштовхує воду. В пустелі пил накопичується на поверхні сонячних елементів, а їх постійне очищення вельми трудомістке. Ось чому ми зімітували поведінку лотоса на сонячному елементі", – пояснила Табі Хекенталер з Інституту водних ресурсів імені Цукерберга.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Heliogen в США показала відео роботи "розумної" сонячної електростанції геліотермального типу.

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