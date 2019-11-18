Вчені з Сінгапуру та Нідерландів знайшли спосіб зробити сонячні панелі більш ефективними

Вчені з Університету Гронінгена у Нідерландах та Наньянського технологічного університету в Сінгапурі змогли підвищити ефективність сонячних панелей на 30%.

Про це повідомляє EcoTechnica з посиланням на публікацію в журналі Science Advances. За даними видання, група дослідників розробила технологію, яка дозволяє вловлювати додаткові електрони під час перетворення сонячної енергії в електричну.

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У традиційних елементах сонячних панелей напівпровідники вловлюють фотони світла і перетворюють їх в електрику. Однак, якщо частинки несуть занадто мало енергії, вони просто проходять крізь матеріал.

Якщо ж енергії занадто багато, то напівпровідник не може перетворити її повністю. Ці фотони виробляють "гарячі електрони", надлишкова енергія яких потім втрачається у вигляді тепла.

Вчені використовували спеціальний напівпровідник, після чого прискорили електрони лазером і вивчили їх поведінку. Виявилося, що технологія дозволяє панелям поглинати "гарячі електрони", що підвищує ефективність потенційних фотоелектричних елементів.

"За попередніми розрахунками ефективність сонячних елементів може збільшена на 25-30%", – заявив професор університету Гронінгена Максим Пшеничников.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Технологічного університету Чалмерса в Швеції знайшли спосіб видобутку, зберігання і використання сонячної енергії за допомогою особливої речовини на базі вуглецю, водню та азоту.

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