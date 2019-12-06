"Прорив у енергетиці": з'явилося приголомшливе відео роботи "розумної" сонячної станції в США

Компанія Heliogen уСША показала відео роботи сонячної електростанції геліотермального типу, яка дозволить перевести індустрію виробництва сталі й цементу на "зелену" енергію.

Відео доступне в Instagram. Варто зазначити, що дзеркала під час демонстрації управляються за допомогою так званого машинного зору.

Сонячна електростанція геліотермального типу Heliogen helioscsp.com

Під час роботи станції система за допомогою камер реєструє і коригує положення дзеркал, щоб підтримувати максимально сконцентрований пучок сонячного світла на тепловому елементі (зазвичай у його ролі виступає посудина з водою або сіллю).

У компанії наголошують, що змогли домогтися підвищення температури теплового елемента до 1000°C, водночас раніше рекордом було значення в 565°C. Завдяки цьому технологію можна використовувати в промислових процесах, де потрібні високі температури, а не тільки в геліотермальних станціях.

Крім того, підвищення максимальної температури дозволить видобувати більшу кількість енергії, що зробить геліотермальну генерацію більш прибутковою і конкурентноздатною.

У майбутньому компанія планує довести температуру до 1500°C. Це дозволить виконувати розщеплення CO2 з подальшою переробкою на біопаливо і проводити синтез водню без використання викопного палива.

Також винахід дозволить вирішити проблему виробництва цементу й сталі. Ці технологічні процеси виробляють дуже багато викидів СО2 в атмосферу. Тепер рішення інженерів з Heliogen зможе замінити викопне паливо на "зелену" енергетику на цьому типі виробництва.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як дослідники з Університету Г'юстона в США розробили гібридний пристрій, який здатний уловлювати сонячне світло і в подальшому зберігати його енергію.

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