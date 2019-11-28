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29 листопада • оновлено в 11:34
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Сонячні станції почали працювати в нічний час: що придумали вчені

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Компанія Lightsource BP провела випробування, під час яких ресурси сонячної станції використовували в нічний час для балансування енергосистеми, що дозволило скоротити витрати.

Про це повідомляє пресслужба концерну BP. Зазначається, що наступна серія тестів відбудеться в 2020 році.

Ілюстрація

Ілюстрація

bp.com

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В рамках експерименту на одній зі своїх сонячних електростанцій у Великобританії компанія надала потужності установки для балансування потоку енергії і вирівнювання навантаження в енергосистемі вночі. Підсумки випробувань показали що сонячні ферми можуть відігравати важливу роль в енергетичній системі навіть темного часу доби.

Сонячні та вітрові електростанції, оснащені інверторами, завдання яких полягає в трансформації постійного струму на змінний, здатні надавати більшість допоміжних послуг для енергосистем не гірше, ніж це роблять "традиційні" генератори.

У компанії підтвердили, що це перший випадок у Великобританії, коли сонячна електростанція підтримала роботу енергосистеми вночі. На жаль, можливості "зеленої" енергетики поки не застосовуються у цьому напрямку через відносну новизну, тому такі випробування важливі для отримання відповідного досвіду, наголошують у BP.

Учасники проєкту зауважують, що заходи з контролю навантажень енергосистеми дозволять заощадити споживачам енергії у Великобританії понад 400 млн. фунтів стерлінгів до 2050 року й забезпечити додаткові 4 ГВт потужності завдяки оптимізації пропускної здатності мереж і відповідного зниження потреб у розширенні інфраструктури.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як група вчених у США навчилася використовувати енергію нічного неба за допомогою вловлювачів радіаційного фону.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Сонячні панелі Вітрогенератори
Місце
Великобританія
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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