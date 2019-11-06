Сонячні панелі замінять штучними соняшниками: вчені зробили заяву

У США вчені з Каліфорнійського університету створили штучні "соняшники", які самі "стежать" за сонцем, вловлюючи сонячну енергію.

Про це повідомляє PopularMechanics. Дослідники відзначають, що матеріал, який вони винайшли, заснований на принципі фототропізму (вмінню рослин стежити за сонцем) завдяки здатності розширюватися і стискатися, щоб згинати свою структуру.

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Розробники стверджують, що створені з їх матеріалу динамічні сонячні панелі можуть давати на 30% більше енергії, ніж статичні. Завдяки гнучким властивостям матеріалу, тепер можна створювати сонячні панелі з набагато більш високим коефіцієнтом корисної дії, стверджують дослідники.

"Наноматеріал, з якого створені штучні "соняшники", може запропонувати нові варіанти пристроїв для збору сонячної енергії в порівнянні з традиційними сонячними панелями, які є великими і громіздкими і не завжди підходять для встановлення в житлових кварталах або комерційних районах. Дослідники відзначають, що надихалися біологічними матеріалами, від грибкових організмів до тварин, намагаючись підвищити ефективність своєї розробки", – відзначає видання.

Традиційні сонячні панелі в основному фотоелектричні, тобто вони збирають і конвертують сонячну енергію безпосередньо в електрику в режимі реального часу. При цьому штучні "соняшники" містять малюсінькі осередки, що містять газ або рідину, які вловлюють тепло. Це дозволяє їм працювати більш ефективно і створювати електрику навіть без прямого впливу сонячних променів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Технічного університету Ейндховена створили "міні-реактор", який працює за принципом рослинного фотосинтезу, поглинаючи сонячне світло для запуску хімічних реакцій.

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