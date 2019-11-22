Головна Новини
23 листопада • оновлено в 00:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Сонячна енергетика

Найбільший сонячний колектор: українець показав незвичайний винахід

Читати матеріал російською

Фізик Сергій Юрко з Миргорода розробив і сконструював просту і дешеву сонячну станцію для підігріву води.

Про це повідомляє Building Tech. З весни до пізньої осені винахід ентузіаста цілком може замінити електричний бойлер.

Сонячний колектор для нагрівання води

Сонячний колектор для нагрівання води

building-tech.org

Новини
Школяр з України здійснив "промислову еко-революцію": що відомо

Розробник стверджує, що це найбільший сонячний колектор подібного типу в Україні. Більш того, якщо за новим проектом українського інженера побудують таку установку, то вона може стати другою за величиною в світі, зазначає видання

Як заявляє винахідник, який два роки працював над своїм "дітищем", один квадратний метр саморобної сонячної установки обходиться не дорожче 10 євро, тоді як існуючі на ринку аналогічні колектори коштують 200 євро і більше за один квадратний метр. При таких цінах, на підігрів за допомогою сонячного випромінювання витрачається майже в три рази менше коштів, ніж на спалювання природного газу, зазначає український фізик.

Сонячна станція, що складається з дзеркальних секцій теплового акумулятора, дерев'яного каркаса і металевих труб, працює за принципом збільшувального скла. Увігнуті дзеркала, відбивають сонячні промені і фокусують їх на трубі з тепловим акумулятором. Усередині труби рухається вода, яка підігрівається до необхідної температури. При цьому, зазначає конструктор, необхідно дотримуватися фокусування середньої точності, оскільки високоточна конструкція може викликати перегрів або навіть загоряння.

За словами Сергія Юрко, істотними недоліками такої сонячної установки залишаються відносно великі габарити і неможливість замінити традиційні джерела енергії при несприятливих погодних умовах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що як в Україні на унікальному підприємстві створюють сонячні панелі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
Альтернативна енергетика відновлювальна енергія Green Oboz
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги