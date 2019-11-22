Найбільший сонячний колектор: українець показав незвичайний винахід

Фізик Сергій Юрко з Миргорода розробив і сконструював просту і дешеву сонячну станцію для підігріву води.

Про це повідомляє Building Tech. З весни до пізньої осені винахід ентузіаста цілком може замінити електричний бойлер.

Сонячний колектор для нагрівання води building-tech.org

Розробник стверджує, що це найбільший сонячний колектор подібного типу в Україні. Більш того, якщо за новим проектом українського інженера побудують таку установку, то вона може стати другою за величиною в світі, зазначає видання

Як заявляє винахідник, який два роки працював над своїм "дітищем", один квадратний метр саморобної сонячної установки обходиться не дорожче 10 євро, тоді як існуючі на ринку аналогічні колектори коштують 200 євро і більше за один квадратний метр. При таких цінах, на підігрів за допомогою сонячного випромінювання витрачається майже в три рази менше коштів, ніж на спалювання природного газу, зазначає український фізик.

Сонячна станція, що складається з дзеркальних секцій теплового акумулятора, дерев'яного каркаса і металевих труб, працює за принципом збільшувального скла. Увігнуті дзеркала, відбивають сонячні промені і фокусують їх на трубі з тепловим акумулятором. Усередині труби рухається вода, яка підігрівається до необхідної температури. При цьому, зазначає конструктор, необхідно дотримуватися фокусування середньої точності, оскільки високоточна конструкція може викликати перегрів або навіть загоряння.

За словами Сергія Юрко, істотними недоліками такої сонячної установки залишаються відносно великі габарити і неможливість замінити традиційні джерела енергії при несприятливих погодних умовах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що як в Україні на унікальному підприємстві створюють сонячні панелі.

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