Школьник из Украины совершил "промышленную эко-революцию": что известно

В Украине в ближайшие годы планируют начать производство экологической бумаги из опавших листьев по технологии, разработанной школьником из Закарпатья Валентином Фречкой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины. Стоит отметить, что знаменитым на всю страну Валентин стал после того, как взял "золото" на международной олимпиаде Genius Olympiad в 2018 году в США.

Валентин Фречка mon.gov.ua

По словам изобретателя, технология изготовления бумаги из опавших листьев ROLF (Recycle Of Fallen Leaves, "переработка опавших листьев") успешно прошла испытания на специализированном оборудовании и готова к работе в "масштабных условиях".

Изготовленная по технологии ROLF бумага mon.gov.ua

Сам Фречка утверждает, что создать проект переработки опавших листьев его побудила мечта о Кении, после чего весной 2016-го он начал экспериментировать в домашних условиях. Чтобы получить волокно, дубовые листья из близлежащего леса Валентин варил, дробил в блендере, вручную раскатывал массу на тонкие листы, сушил и получал первые образцы бумаги.

"Производя бумагу по моей технологии, в течение всего года можно сократить вырубку лесов на 18% во всем мире, обрабатывая хотя бы 600 кг листьев в день", - утверждает изобретатель.

В августе того же года проект создания бумаги из опавших листьев был подан на конкурс от Малой академии наук, прошел этапы олимпиады внутри Украины и поехал в Кению, где получил главный приз. С тех пор со своим проектом он побывал на множестве международных конференций и конкурсах по всему миру.

Впоследствии Валентину предложили работу на Житомирском картонном комбинате. Теперь он занимает должность специалиста по внедрению инновационных технологий.

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