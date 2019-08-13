З суші на воду: дефіцит землі в Індії змусить сонячні електростанції плавати

Сьогодні в Індії будується одночасно кілька проектів плавучих сонячних станцій. Привабливість таких СЕС у тому, що під них не задіяна дефіцитна для країни земля.

Крім того, продуктивність плаваючих сонячних установок вище, ніж у наземних. Через охолоджувальний вплив води ефективність панелей підвищується на 6-7%, повідомляє ресурс Renen з посиланням на компанію JMK Research & Analytics.

Але у водних проектів є і суттєві мінуси. До них відноситься висока вартість розробки, монтажу та техобслуговування плавучих систем, яка на 30-50% вище, ніж у наземних станцій. До того ж через постійний контакт сонячних модулів і кабелів із водою необхідно вирішувати питання корозії. А ще в Індії немає свого виробництва плавучих конструкцій для СЕС.

Монтаж і обслуговування плавучих СЕС складніше наземних

Проте уряд Індії минулого тижня схвалив будівництво найбільшої в країні плавучої сонячної електростанції потужністю 150 МВт. Її планують ввести в експлуатацію в 2020 році. А всього збираються освоїти весь потенціал плавучих СЕС в країні, який оцінюється в 300 ГВт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, уряд Індії має намір повністю перевести національну залізну дорогу на поновлювану сонячну енергію.

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