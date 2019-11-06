Работает от солнечных панелей: новую штаб-квартиру Lego сделали в виде детского конструктора

Производитель игрушек Lego Group открыл первую очередь нового кампуса в городе Биллунд, Дания. Здание построено с использованием элементов, напоминающих детали конструктора.

Об этом сообщает The Architects Newspaper. Проект кампуса разработало датское бюро C.F. Møller Architects.

lego.com

Элементы в стиле Lego присутствуют на наружной части здания, а на крыше расположились два больших жёлтых блока. При оформлении внутренних интерьеров тоже использовались фирменные элементы и цвета конструктора.

Разработка проекта и строительство шли четыре года. Пока Lego открыла только два корпуса из восьми, в них уже работают 500 сотрудников. Компания рассчитывает завершить строительство в 2021 году. Новый кампус будет занимать 54 тысячи квадратных метра и сможет вместить более двух тысяч сотрудников.

На территории кампуса компания откроет игровые площадки, зоны для отдыха и парки под открытым небом, открытые для всех желающих. Проект также предполагает строительство зрительного зала, фитнес-центра, кафе и жилья для приезжих сотрудников. Проект кампуса разработало датское бюро C.F. Møller Architects.

В Lego отметили экологичность проекта. Крыша парковочного гаража покрыта 4150 солнечными панелями, которые обеспечат половину электроэнергии, необходимой для кампуса. На крышах других зданий будут посажены растения, которые будут поглощать углекислый газ. Для полива растений на территории кампуса компания планирует собирать дождевую воду.

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