Працює від сонячних панелей: нову штаб-квартиру Lego зробили у вигляді дитячого конструктора

Виробник іграшок Lego Group відкрив першу чергу нового кампусу в місті Біллунд, Данія. Будинок побудований з використанням елементів, що нагадують деталі конструктора.

Про це повідомляє профільне видання De Zeen. Проект кампуса розробило датське бюро CF Moller Architects.

lego.com

Елементи в стилі Lego присутні на зовнішній частині будівлі, а на даху розташувалися два великих жовтих блока. При оформленні внутрішніх інтер'єрів теж використовувалися фірмові елементи і кольори конструктора.

Розробка проекту та будівництво йшли чотири роки. Поки Lego відкрила тільки два корпуси з восьми, в них вже працюють 500 співробітників. Компанія розраховує завершити будівництво в 2021 році. Новий кампус буде займати 54 тисячі квадратних метра і зможе вмістити більше двох тисяч співробітників.

На території кампусу компанія відкриє ігрові майданчики, зони для відпочинку і парки під відкритим небом, відкриті для всіх бажаючих. Проект також передбачає будівництво залу для глядачів, фітнес-центру, кафе та житла для приїжджих працівників. Проект кампуса розробило датське бюро CF Møller Architects.

У Lego відзначили екологічність проекту. Дах паркувального гаража покрито 4150 сонячними панелями, які забезпечать половину електроенергії, необхідної для кампуса. На дахах інших будівель будуть посаджені рослини, які будуть поглинати вуглекислий газ. Для поливу рослин на території кампуса компанія планує збирати дощову воду.

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