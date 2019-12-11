Через зниження "зеленого тарифу": великий інвестор зупинив будівництво СЕС в Україні

Компанія Scatec Solar з Норвегії припинила створення сонячної електростанції в Херсонській області через анонсовані урядом правки "зелених" тарифів.

Про це повідомляє керівник з управління бізнесом компанії в Україні Аліна Свідерська, пише видання "Енергореформа". Підсумкова потужність станції після запуску повинна була скласти 65 МВт.

nengyuanjie.net Сонячна електростанція

Рішення про припинення створення станції було прийнято через зміни в систему виплати "зеленого тарифу", які готує уряд, зазначає видання. Зокрема, через них компанія може втратити можливість продавати енергію за "зеленим тарифом".

"У цей проект компанія вклала 2-3 млн євро, і зараз він повністю зупинений. Якщо будуть прийняті зміни до законодавства щодо розвитку альтернативної енергетики, зокрема, скорочені терміни дії попередніх договорів, компанія свою електростанцію добудувати не встигне", – повідомила Свідерська.

За її словами, в разі змін законодавства компанія буде орієнтуватися на "зелені" аукціони. При цьому Scatec Solar розраховує, що перші аукціони пройдуть не раніше осені 2020 року.

Також у компанії відзначають, що розуміють проблему дефіциту коштів у держпідприємства "Гарантований покупець", яке за законом зобов'язане купувати енергію з відновлюваних джерел, і оцінюють запропонований законопроект як компромісний. Однак, підкреслюють в Scatec Solar, виробник очікує стабілізаційних заходів з боку уряду.

Відзначимо, що поточний тариф на кіловат (кВт) сонячної електроенергії в Україні становить 15,02 євроцента, в Болгарії – 11,8 євроцента, в Німеччині – 8,9 євроцента, в Туреччині – 6,2 євроцента. При цьому для приватних сонячних електростанцій встановленою потужністю до 30 кВт "зелений" тариф становить 18 євроцентів, для дахових станцій – 16,3 євроцентів за 1 кВт.

Відзначимо, 6 грудня 2019 року група нардепів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №2543 "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики". Згідно із законопроектом, передбачається добровільне зниження розміру "зеленого" тарифу для діючих СЕС на 10%, нових – 15%, для діючих ВЕС – на 5%, нових – на 7,5% з його пролонгацією до 15 років з моменту введення в експлуатацію.

Крім того, згідно із законопроектом, скорочуються терміни будівництва об'єктів: до 1 квітня 2020 року мають бути введені в експлуатацію СЕС, а до 31 грудня 2020 року – ВЕС, які залишаються працювати за діючими умовами, до 1 вересня 2020 року – СЕС і до 30 червня 2022 року – ВЕС, які погодяться на добровільну реструктуризацію. У той же час встановлюється гарантія незмінності розміру "зеленого" тарифу протягом 15 років після введення в експлуатацію станції ВДЕ для власників станцій, які погодилися на реструктуризацію.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

При цьому раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ретроспективного зміни "зеленого" тарифу не буде. За словами глави держави, уряд "не робитиме ніяких кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу в Україні".

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