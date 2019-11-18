Главная Новости
18 ноября • обновлено в 19:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Солнечная энергетика

Правительство Грузии "потеряло" единственную ветроэлектростанцию

1.1т
Читать материал на украинском

Правительство Грузии продало единственную в стране ветряную электростанцию "Картли" в Гори за $14,4 млн.

Об этом сообщает "Спутник Грузия". Полный пакет акций электростанции перешел в руки "Компании ветра Грузии", владельцем которой является акционерное общество "Капитал Грузии".

Ветроэлектростанция "Картли" в Гори, Грузия

Ветроэлектростанция "Картли" в Гори, Грузия

euneighbours.eu

Новости
Заработать на квартиры и машины: как украинцам разбогатеть на ветре

Станция официально вошла в эксплуатацию 20 декабря 2016 года, и минувшим летом власти страны приняли решение ее продать через аукцион. Начальная стоимость объекта была $14,25 млн. Аукцион был объявлен "Фондом развития грузинской энергетики" и "Корпорацией нефти и газа Грузии".

На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт. Станция официально вошла в эксплуатацию 20 декабря 2016 года, а как квалифицированное предприятие ее зарегистрировали 27 января 2017 года.

На строительство станции Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в размере $24 млн. Стоит отметить, что в 2020 году в Грузии начнут работать пять новых ветряных электростанций общей мощностью 270 мегаватт (МВт). Уже к концу 2020 года страна сможет получить от ветряных электростанций 332 МВт, к 2025 году - 665 МВт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Китае компания HZ Windpower сообщила о планах ввести в эксплуатацию гигантский ветрогенератор H210-10MW с размахом лопастей 210 метров и мощностью 10 МВт.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Ветрогенераторы" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Место
Грузия
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Нормально, кредит в размере $24 млн., а продали за $14,4 млн., а %-ты кто платить будет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги