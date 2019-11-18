Правительство Грузии "потеряло" единственную ветроэлектростанцию

Правительство Грузии продало единственную в стране ветряную электростанцию "Картли" в Гори за $14,4 млн.

Об этом сообщает "Спутник Грузия". Полный пакет акций электростанции перешел в руки "Компании ветра Грузии", владельцем которой является акционерное общество "Капитал Грузии".

Ветроэлектростанция "Картли" в Гори, Грузия euneighbours.eu

Станция официально вошла в эксплуатацию 20 декабря 2016 года, и минувшим летом власти страны приняли решение ее продать через аукцион. Начальная стоимость объекта была $14,25 млн. Аукцион был объявлен "Фондом развития грузинской энергетики" и "Корпорацией нефти и газа Грузии".

На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт. Станция официально вошла в эксплуатацию 20 декабря 2016 года, а как квалифицированное предприятие ее зарегистрировали 27 января 2017 года.

На строительство станции Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в размере $24 млн. Стоит отметить, что в 2020 году в Грузии начнут работать пять новых ветряных электростанций общей мощностью 270 мегаватт (МВт). Уже к концу 2020 года страна сможет получить от ветряных электростанций 332 МВт, к 2025 году - 665 МВт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Китае компания HZ Windpower сообщила о планах ввести в эксплуатацию гигантский ветрогенератор H210-10MW с размахом лопастей 210 метров и мощностью 10 МВт.

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