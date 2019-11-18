Уряд Грузії "втратив" єдину вітроелектростанцію

Уряд Грузії продав єдину в країні вітряну електростанцію "Картлі" в Горі за $14,4 млн.

Про це повідомляє "Супутник Грузія". Повний пакет акцій електростанції перейшов у руки "Компанії вітру Грузії", власником якої є товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал Грузії".

Вітроелектростанція "Картлі" в Горі, Грузія euneighbours.eu

Станція офіційно увійшла в експлуатацію 20 грудня 2016 року, і минулого літа влада країни ухвалила рішення її продати через аукціон. Початкова вартість об'єкта була $14,25 млн. Аукціон був оголошений "Фондом розвитку грузинської енергетики" і "Корпорацією нафти і газу Грузії".

На сьогоднішні в Грузії працює одна вітряна станція "Картлі" потужністю 20 МВт. Станція офіційно увійшла в експлуатацію 20 грудня 2016 року, а як кваліфіковане підприємство її було зареєстровано 27 січня 2017 року.

На будівництво станції Європейський банк реконструкції і розвитку виділив кредит у розмірі $24 млн. Варто відзначити, що у 2020 році в Грузії почнуть працювати п'ять нових вітряних електростанцій загальною потужністю 270 МВт. Вже до кінця 2020 року країна зможе отримати від вітряних електростанцій 332 МВт, до 2025 року – 665 МВт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Китаї компанія HZ Windpower повідомила про плани ввести в експлуатацію гігантський вітрогенератор H210-10MW з розмахом лопатей 210 метрів і потужністю 10 МВт.

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